Hamas aceita proposta de trégua em Gaza; Israel ordena evacuação de leste de Rafah

O movimento islamista palestino Hamas informou, nesta segunda-feira (6), ter aceito uma proposta de cessar-fogo na Faixa de Gaza, horas depois de o Exército israelense ordenar a evacuação do leste de Rafah, no sul do território, após semanas alertando para o lançamento de uma invasão da cidade, onde vivem amontoados mais de um milhão de deslocados.

"Ismail Haniyeh, chefe do escritório político do Hamas, conversou por telefone com o primeiro-ministro catari, Mohamed bin Abdulrahman Al Thani, e com o ministro egípcio de Inteligência, Abbas Kamel, e informou-lhes que o Hamas aprovou sua proposta de acordo de cessar-fogo" em Gaza, segundo um comunicado publicado na página do movimento islamista na internet.

"Agora a bola está no campo de Israel", disse um dirigente do Hamas sob a condição do anonimato. Segundo um alto funcionário, Israel estava "examinando" a proposta de trégua.