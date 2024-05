Hamas aceita proposta de trégua em Gaza; Israel intensifica bombardeios em Rafah

Depois do anúncio do Hamas, o Exército israelense lançou intensos bombardeios sobre o leste da superlotada Rafah, cujos habitantes tinham sido convocados a deixar a região, segundo constatou a AFP.

O gabinete do primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, assinalou que a proposta fica "muito longe das exigências" de seu país, mas mandará uma delegação "para esgotar as possibilidades de alcançar um acordo".

Horas antes, as ruas dessa cidade foram cenário de comemoração, com cânticos de "Allahu Akbar" ("Deus é o maior") e tiros para o alto, após o anúncio do Hamas de que aceitava uma proposta de trégua.

Um dirigente do alto escalão do movimento islamista palestino, Khalil al-Hayya, disse à emissora Al Jazeera que a proposta contempla três fases, cada uma com 42 dias de duração.

Ela incluiria a retirada completa do Exército israelense da Faixa de Gaza, a volta dos deslocados e a troca de reféns ainda cativos no território sitiado por presos palestinos detidos em Israel, visando a um "cessar-fogo permanente".

"Agora a bola está no campo de Israel", disse um dirigente do Hamas, classificado como terrorista por Israel, Estados Unidos e União Europeia, sob a condição do anonimato.

Na madrugada desta terça-feira (horário local, noite de segunda em Brasília), a chancelaria do Catar anunciou o envio de uma delegação ao Cairo para "relançar as negociações indiretas [...] com a esperança de chegar a um acordo para o cessar-fogo imediato e permanente".

De sua parte, os Estados Unidos declararam que estavam "examinando" a resposta do Hamas.