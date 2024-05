Halterofilista ucraniano que disputou Rio-2016 morre no front

O levantador de peso ucraniano Oleksandr Pielieshenko, que participou dos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro em 2016, morreu no front, anunciou a Federação Ucraniana de Halterofilismo nesta segunda-feira (6).

Pielieshenko, que tinha 30 anos, foi bicampeão europeu (2016, 2017) e ficou em quarto lugar na categoria de até 85 quilos nos Jogos do Rio.

"É com grande pesar que informamos que o coração do grande atleta ucraniano Oleksandr Pielieshenko parou de bater", afirmou a Federação no seu comunicado.