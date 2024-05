Futebol brasileiro é afetado e se mobiliza por inundações no RS

Vinicius Jr, Neymar, Endrick: estrelas do futebol brasileiro se mobilizaram para ajudar as vítimas das graves enchentes no Rio Grande do Sul, cujos grandes times, Grêmio e Internacional, tiveram suas instalações inundadas. A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) criou uma plataforma para realizar doações aos atingidos, campanha da qual participam, além dos jogadores citados, o zagueiro Danilo e o técnico Dorival Junior, incentivando a população a colaborar em suas redes sociais. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Estrelas gaúchas ou que fizeram história no Rio Grande do Sul, como Ronaldinho Gaúcho, Dunga, Paulo Roberto Falcão e Tinga também participaram das convocações.

A histórica subida do rio Guaíba, em Porto Alegre, uniu por um momento os jogadores dos dois maiores times do estado, cuja rivalidade é considerada a maior do Brasil. Os estádios de Grêmio e Inter, assim como seus centros de treinamentos, estão cobertos por água.

O atacante equatoriano Enner Valencia e o goleiro uruguaio Sergio Rochet, ambos do Inter, compraram cestas básicas e kits de limpeza e entregaram em um centro que abriga pessoas em situação de vulnerabilidade social. Rochet também serviu comida às pessoas do abrigo. "Não tem país, religião, camiseta, nada. Estamos todos do mesmo lado. Esse é o nosso objetivo", declarou o goleiro colorado à Rádio Gaúcha. Outra figura do Inter, Thiago Maia, também entregou cestas básicas aos mais atingidos, enquanto os argentinos Gabriel Mercado e Lucas Alario foram vistos ajudando as vítimas das enchentes. No arquirrival Grêmio, o goleiro Caíque se envolveu pessoalmente, indo com seu jet ski resgatar pessoas que estavam isoladas pela subida do rio Guaíba. O veterano atacante Diego Costa doou quatro jet skis para ajudar no resgate de pessoas isoladas pelas enchentes, enquanto o técnico e ídolo tricolor Renato Gaúcho gravou um vídeo nas redes sociais incentivando toda a população a colaborar.