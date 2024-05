Exército israelense começa evacuação de zona de Rafah, no sul de Gaza

O Exército israelense ordenou, nesta segunda-feira (6), a evacuação do leste de Rafah, no sul da Faixa de Gaza, depois de semanas alertando que iniciaria uma invasão, enquanto a Defesa Civil do território palestino anunciou o bombardeio de dois bairros da cidade.

Apesar do anúncio, o porta-voz do Hamas, Abdul Latif al Qanou, indicou que o movimento continua com "negociações de forma positiva e aberta para chegar a um acordo".

"Os habitantes estão saindo aterrorizados, em pânico", disse Osama al-Kahlut, representante do Crescente Vermelho palestino no leste de Rafah, que estima que a área designada pelo Exército israelense afeta cerca de 250 mil pessoas.

As autoridades de Israel calculam que, após uma troca de reféns por presos palestinos em novembro, 128 pessoas permanecem em cativeiro em Gaza e que 35 morreram.

A ofensiva de represália iniciada por Israel em resposta ao ataque deixou 34.735 mortos em Gaza, a maioria civis, segundo o Ministério da Saúde do território palestino governado pelo Hamas.

Durante a noite os bombardeios sobre Rafah continuaram, deixando 16 mortos e pouco depois do anúncio a Defesa Civil palestina informou que o Exército israelense "intensificou" os seus ataques.

Um casal que mora em Rafah disse à AFP que soube da operação de retirada quando acordou após uma noite de angústia sob os bombardeios.

"Minha família e eu, 13 pessoas, não sabemos para onde ir", declarou à AFP Abdul Rahman Abu Jazar, 36 anos, antes de destacar que as zonas "humanitárias" designadas pelo Exército israelense já estão "superlotadas".

O primeiro-ministro israelense afirmou no domingo que aceitar as "exigências" do Hamas para acabar com a guerra em Gaza seria uma "derrota terrível para o Estado de Israel" e o equivalente a uma "rendição".

O líder do Hamas, Ismail Haniyeh, acusou Netanyahu de "sabotar os esforços dos mediadores".

O Exército israelense anunciou no domingo o fechamento da passagem de Kerem Shalom, que dá acesso à Faixa de Gaza - e por onde entra parte da ajuda humanitária - após um ataque com foguetes do Hamas que deixou quatro soldados mortos.

Este bombardeio provocou uma "estagnação nas negociações" para uma trégua, indicou o veículo egípcio Al Qahera News, próximo dos serviços de inteligência.

Nesta segunda-feira, o chefe dos serviços de inteligência dos EUA, William Burns, participará em uma reunião de emergência em Doha com o primeiro-ministro do Catar, Mohamed bin Abdulrahman al Thani, "diante da ausência de progressos", indicou no domingo uma fonte próxima das negociações.

