Ex-candidato à presidência dos EUA, Bernie Sanders buscará reeleição no Senado

O ex-candidato à presidência dos Estados Unidos e conhecido senador independente de esquerda, Bernie Sanders, anunciou nesta segunda-feira (6) que vai concorrer à reeleição no Congresso.

Este filho de imigrantes judeus aspirou à presidência em 2016 e novamente em 2020, quando desistiu da candidatura para apoiar Joe Biden nas primárias democratas, em plena pandemia de covid-19.

Muito popular entre um grupo de jovens americanos, o senador tem desde então apoiado de forma geral as políticas adotadas pelo seu antigo adversário democrata na Casa Branca.

Sanders, no entanto, tem sido altamente crítico nas últimas semanas ao apoio de Biden a Israel, denunciando o "desastre humanitário" na Faixa de Gaza e as "políticas atrozes" do primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, na guerra contra o grupo islamista Hamas.