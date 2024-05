EUA e América Latina se reúnem em busca de saídas para crise migratória

"Blinken vai ressaltar nossos avanços nos últimos dois anos e prever os próximos passos conjuntos para fortalecer a gestão humana da migração", antecipou o porta-voz do Departamento de Estado, Matthew Miller. O secretário de Estado também vai se reunir com Arévalo e outras autoridades latinas.

O objetivo do encontro será "coordenar estratégias para tratar de forma integrada e colaborativa esse fenômeno que é a imigração", disse o presidente guatemalteco, Bernardo Arévalo.

A América Central também enfrenta uma avalanche de migrantes, a maioria venezuelanos, que gera problemas de segurança e obriga os governos a destinar recursos para ajudá-los, e na América do Sul também existem países, como Colômbia, Peru e Chile, onde o êxodo de venezuelanos desafia as autoridades.

"O presidente Biden sabe que aqui tem que reforçar as fechaduras e colocar sete chaves na porta, porque sua reeleição depende disso", disse à AFP o analista e acadêmico guatemalteco Renzo Rosal.

Cerca de 2,8 milhões de imigrantes entram por ano nos Estados Unidos de forma irregular, o que gera grande pressão sobre o presidente democrata, Joe Biden, acusado pelos republicanos, liderados por Donald Trump, de não agir para acabar com o problema.

Vão participar do encontro chanceleres e outros funcionários do alto escalão dos países que assinaram em Los Angeles a Declaração sobre Migração e Proteção, no contexto da Reunião de Cúpula das Américas de 2022.

O tema migratório também é parte central da nova relação de entendimento entre os Estados Unidos e a Guatemala desde que Arévalo assumiu o poder, em janeiro.

Entre os imigrantes que chegam aos Estados Unidos também há milhares de centro-americanos que deixam seus países para fugir da pobreza, do desemprego, dos salários baixos e da violência.

"Nenhum país pode resolver isso sozinho", disse à AFP Marcela Ríos, diretora para a América Latina da Idea Internacional, organização intergovernamental que promove a democracia, integrada por 35 Estados. "Mas a conferência tem que apresentar medidas concretas, compromissos e orçamentos", e não meras declarações de boas intenções, ressaltou Marcela, ex-ministra chilena da Justiça e dos Direitos Humanos.