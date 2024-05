Especialistas da ONU denunciam violência contra mulheres e crianças em Gaza

"Estamos consternados ante o fato de que as mulheres sejam o alvo de ataques tão perversos, indiscriminados e desproporcionais por parte de Israel, que aparentemente não se priva de esforços para destruir suas vidas e privá-las de seus direitos humanos fundamentais", declararam esses sete relatores especiais.

Israel lançou uma operação militar contra o Hamas na Faixa de Gaza, após o ataque do movimento islamista palestino em 7 de outubro.

Israel emitiu um comunicado em que acusa os especialistas de "ignorar a militarização sistemática por parte do Hamas dos locais de saúde e das infraestruturas civis na Faixa de Gaza".

Os especialistas da ONU apontam que a destruição maciça de casas em Gaza e as condições de vida precárias nas barracas têm um impacto desproporcional sobre as mulheres e as crianças.

"Mulheres grávidas e lactantes continuam sendo tratadas de forma terrível, com bombardeios diretos contra hospitais e negação deliberada de acesso a centros de saúde por franco-atiradores israelenses, além da falta de leitos e recursos médicos", afirmam.

Cerca de 50.000 mulheres palestinas grávidas e 20.000 recém-nascidos enfrentam "riscos inimagináveis", afirmam.

"Mais de 183 mulheres dão à luz todos os dias sem anestesia, enquanto centenas de bebês morrem devido à falta de eletricidade para as incubadoras", acrescentam.

Elas também estão chocadas com os relatos - sem fontes em sua declaração - de agressões e violência sexual contra mulheres e meninas, "especialmente aquelas detidas pelas forças israelenses".

Em sua declaração, Israel rejeita "categoricamente" essas alegações "infundadas" e diz que está pronto para investigar quaisquer alegações concretas.