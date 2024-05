Durante revezamento, chama da tocha olímpica repousará em caldeirões em formato de anel

Da cidade portuária do Mediterrâneo, iniciará uma viagem por toda a França, percorrendo 450 cidades e sendo revezada por 11 mil pessoas, até chegar em Paris no dia da cerimônia de abertura, 26 de julho.

A chama olímpica, acesa em 16 de abril em Olímpia, na Grécia, chegará a Marselha a bordo do veleiro Belém na próxima quarta-feira (8).

Um simples anel metálico que fará com que o fogo seja refletido em uma superfície ondulada: o Comitê Organizador dos Jogos de Paris 2024 apresentou nesta segunda-feira (6) os caldeirões nos quais o fogo olímpico repousará à noite durante o percurso da tocha pela França.

Mas durante este período, a chama repousará em um caldeirão com formato de anel em aço inoxidável e com 1,35 m de diâmetro. A estrutura ficará suspensa sobre uma base coberta por uma chapa ondulada com efeito d'água, criada pelo designer Mathieu Lehanneur.

"É um objeto extremamente simples. É um anel que parece suspenso, flutuando sobre uma base que lembra a água", disse ele durante a cerimônia de apresentação da estrutura.

A ideia era fazer "um símbolo da fraternidade" e, segundo o artista, o anel é "o símbolo mais claro e imediato para recordar" esta característica, declarou.