Conflitos podem diminuir em 20% a capacidade de transporte entre Ásia e Europa, diz Maersk

A A.P. Moeller-Maersk alertou nesta segunda-feira, 6, que os conflitos geopolíticos no Oriente Médio podem diminuir entre 15% a 20% a capacidade do transporte marítimo entre a Ásia e a parte norte da Europa e no mercado mediterrâneo durante o segundo trimestre de 2024.

Em nota divulgada nesta segunda-feira, a empresa afirmou que "a complexidade da situação no Mar Vermelho se intensificou nos últimos meses", com expansão da zona de risco devido a ataques que alcançam distância maior. "Essa situação forçou nossos navios a fazer jornadas ainda maiores, resultando em tempo e custos adicionais" para transportar as cargas ao seu destino final, apontou.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

A Maersk listou os efeitos indiretos observados sobre a indústria de transportes, incluindo gargalos e atrasos na entrega de equipamentos, aglomeração de navios e falta de capacidade para cumprir as rotas.