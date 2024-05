Comunicado do Business Wire :Toshiba

Ao afirmar seu compromisso em criar produtos inovadores para ajudar as organizações a operar de modo mais ecológico, a impressora industrial única da Toshiba America Business Solutions garante o Gold Stevie® Award por sustentabilidade. Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20240506412002/pt/ Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Ao afirmar seu compromisso em criar produtos inovadores para ajudar as organizações a operar de modo mais ecológico, a impressora industrial exclusiva da Toshiba America Business Solutions conquista o Gold Stevie® Award por sustentabilidade. (Gráfico: Business Wire)

A impressora térmica duplex sem revestimento imprime simultaneamente em ambos os lados de uma etiqueta sem usar revestimento ou material de suporte. Esta engenhosidade elimina a bolsa de plástico e a guia de embalagem adicional, ao mesmo tempo que elimina qualquer desperdício de revestimento de etiqueta, permitindo que as organizações funcionem de modo mais sustentável. O Stevie Awards é o principal programa de premiação empresarial dos EUA. Todas as organizações que operam nos EUA são elegíveis para se candidatar, sejam públicas e privadas, com e sem fins lucrativos, grandes e pequenas. Mais de 300 profissionais ao redor do mundo participaram do processo de avaliação para selecionar os vencedores do Stevie Award deste ano. "O Stevie Award por sustentabilidade reconhece organizações que estão fazendo grandes avanços nesta área vital", disse Maggie Miller, Presidente do Stevie Awards. "A Toshiba é claramente uma vencedora por sua capacidade de ajudar a conservar recursos em áreas vitais de comércio eletrônico e embalagens."

Impulsionando a Sustentabilidade e a Produção Ao imprimir em ambos os lados de uma única etiqueta, a impressora térmica duplex da Toshiba reduz até 40% dos custos de etiquetagem. O sistema inovador da Toshiba atende a este objetivo ao reduzir os consumíveis para três partes: o suporte de papel que vai diretamente ao aterro, uma etiqueta secundária ou lista de embalagem interna e a cobertura de plástico para anexar uma lista de embalagem a um pacote. "Nossa equipe agradece à organização do Stevie Awards e seus jurados por nos presentear com esta homenagem", declarou Bill Melo, Vice-Presidente de Marketing e Desenvolvimento Estratégico de Negócios da Toshiba America Business Solutions. "Com a única impressora térmica duplex sem revestimento no mercado, a Toshiba sente o prazer de ajudar as organizações a melhorar a produtividade e reduzir os custos operacionais totais, enquanto operam de modo mais sustentável." Clique no Tweet: Toshiba's First-of-its-Kind Printer Earns Gold Stevie Award Sobre os Stevie Awards Os Stevie Awards são concedidos em nove programas: o Stevie Awards da Ásia-Pacífico, o Stevie Awards da Alemanha, o Stevie Awards do Oriente Médio e Norte da África, o American Business Awards®, o International Business Awards®, o Stevie Awards para Mulheres de Negócios, o Stevie Awards para Grandes Empregadores, Stevie Awards por Vendas e Atendimento ao Cliente e o novo Stevie Awards por Excelência em Tecnologia. As competições do Stevie Awards recebem mais de 12.000 inscrições todos os anos de organizações de mais de 70 países. Honrando organizações de todos os tipos e portes e as pessoas por trás delas, os Stevies reconhecem desempenhos excepcionais no local de trabalho ao redor do mundo. Saiba mais sobre o Stevie Awards em http://www.StevieAwards.com.

Sobre a Toshiba America Business Solutions, Inc. A Toshiba America Business Solutions é líder em inovação com soluções que capacitam as pessoas a ter um desempenho eficiente e eficaz em seu ambiente de trabalho. Atendendo profissionais nos EUA, México e América Central e do Sul, a Toshiba oferece sistemas, serviços e assinaturas seguros e sustentáveis para melhor impressão, gestão e exibição de informações. A Toshiba tem foco contínuo em seus clientes e comunidades, está comprometida com a sustentabilidade e é reconhecida como uma empresa sustentável Wall Street Journal Top 100 . Para saber mais, acesse business.toshiba.com. Siga a TABS no Twitter, LinkedIn e YouTube. O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.