Comunicado do Business Wire :Perficient, Inc.

Perficient, Inc. (Nasdaq: PRFT) ("Perficient" ou "a Empresa"), líder mundial em consultoria digital que transforma as maiores empresas e as maiores marcas do mundo, anunciou hoje que assinou um contrato definitivo para ser adquirida por uma afiliada do BPEA Private Equity Fund VIII ('EQT Ásia"), parte da EQT AB, uma organização internacional de investimentos orientada por propósito, em uma transação totalmente em espécie que avalia a Perficient em um valor empresarial de cerca de US$ 3,0 bilhões.

Nos termos do contrato, os acionistas da Perficient irão receber US$ 76,00 por ação em dinheiro para cada ação ordinária mantida no fechamento da transação. O preço de compra representa um prêmio de 75% sobre o preço de fechamento das ações da Perficient em 29 de abril de 2024, o último dia de negociação não afetado antes do anúncio da transação, e um prêmio de 51% sobre o preço médio ponderado por volume das ações da Empresa em 30 dias para o período concluído em 29 de abril de 2024.

"O anúncio de hoje é o resultado de uma revisão abrangente do Conselho para maximizar o valor para a Empresa e seus acionistas", disse Jeffrey Davis, Presidente do Conselho da Perficient. "Estamos orgulhosos do papel que a Perficient desempenha em oferecer grandes ideias e ideias inovadoras, junto com um enfoque prático para ajudar as maiores empresas e marcas do mundo a obterem sucesso. Mediante este contrato com a EQT, agregaremos a nossos acionistas um valor monetário atraente e certo para suas ações, enquanto continuamos a apoiar nossos clientes a exceder as expectativas, superar a concorrência e expandir seus negócios."