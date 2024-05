Comunicado do Business Wire :NetApp

A NetApp (NASDAQ: NTAP), a empresa de infraestrutura inteligente de dados, anunciou hoje Dallas Olson como o novo diretor comercial da empresa, subordinado ao presidente da NetApp, César Cernuda. Olson tem mais de 25 anos de experiência na formação de equipes de alto desempenho responsáveis por planejamento, operações, capacitação, engajamento e estratégias de entrada no mercado. Como diretor de Operações (CCO) da NetApp, Olson supervisionará a estratégia de vendas, impulsionando o crescimento dos negócios em áreas-chave, incluindo IA e Keystone, por meio de equipes especializadas, aprimorando a presença no mercado, otimizando modelos de vendas, promovendo parcerias estratégicas, defendendo uma abordagem centrada no cliente e impulsionando iniciativas para manter a posição da NetApp como líder de mercado preparada para um crescimento acelerado. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine "Estamos emocionados com a chegada de Dallas à NetApp em um momento de impulso para a empresa, à medida que capacitamos as empresas a tornarem sua infraestrutura de dados inteligente com armazenamento de dados unificado construído para inovação na era da IA", disse César Cernuda, presidente da NetApp. "As realizações anteriores de Olson em fomentar aceleração de alto desempenho para corporações multinacionais, sua liderança habilidosa em guiar grandes organizações através de mudanças de mercado tumultuadas e seu histórico de impulsionar crescimento de três dígitos para suas equipes o tornam o candidato perfeito para fornecer valor excepcional aos nossos clientes."

Mais recentemente, Olson liderou a estratégia global de entrada no mercado e as operações de receita da Cisco. Antes dessa função, Olson atuou como diretor de Operações e vice-presidente da Cisco para as Américas, onde foi responsável pela estratégia, planejamento, operações, capacitação, engajamento e esforços de entrada no mercado. Antes disso, ele ocupou vários cargos de liderança na Cisco, incluindo a liderança de estratégia e planejamento para o grupo comercial dos EUA e a liderança de equipes de software empresarial para o WebEx Technology Group da Cisco. Antes de trabalhar na Cisco, Olson atuou como diretor-executivo da Equipe de Desenvolvimento corporativo da Misys Allscripts, onde liderou fusões, aquisições e estratégias corporativas e, anteriormente, foi líder de vendas globais na DHL. "Entrar para a NetApp é uma oportunidade emocionante e única," disse Dallas Olson, diretor comercial na NetApp. "A rica história da NetApp em permitir a inovação, e sua ambição de continuar fazendo isso, é inspiradora. Meu foco será em entregar uma estratégia de mercado que continue fornecendo valor excepcional aos clientes e impulsionando a trajetória de crescimento global da empresa. Estou ansioso para causar um impacto e entregar mudanças significativas." Sobre a NetApp

A NetApp é a empresa de infraestrutura de dados inteligente, combinando armazenamento de dados unificado, serviços de dados integrados e soluções CloudOps para transformar um mundo de interrupções em oportunidades para cada cliente. A NetApp cria uma infraestrutura sem silos, aproveitando a observabilidade e a IA para permitir o melhor gerenciamento de dados do setor. Como o único serviço de armazenamento de nível empresarial incorporado nativamente nas maiores nuvens do mundo, nosso armazenamento de dados oferece flexibilidade perfeita. Além disso, nossos serviços de dados criam uma vantagem de dados por meio de resiliência cibernética, governança e agilidade de aplicativos superiores. Nossas soluções de CloudOps oferecem otimização contínua do desempenho e da eficiência por meio de observabilidade e IA. Não importa o tipo de dados, a carga de trabalho ou o ambiente, com a NetApp você pode transformar sua infraestrutura de dados para concretizar suas possibilidades de negócios. Saiba mais em www.netapp.com ou siga-nos no X, LinkedIn, Facebook e Instagram. NETAPP, o logotipo da NETAPP e as marcas relacionadas em www.netapp.com/TM são marcas registradas da NetApp, Inc. Outros nomes de empresas e produtos podem ser marcas comerciais de seus respectivos proprietários. O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal. Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20240506075085/pt/

Contato Contato com a mídia: Kenya Hayes NetApp kenya.hayes@netapp.com