Comunicado do Business Wire :Eaton

Members of Eaton's heavy-duty 4-speed electrified vehicle (EV) transmission team are, left to right, Scott Adams, Julie Marshaus, Justin Hopkins and Mark Kramer. (Photo: Business Wire)

A transmissão de quatro velocidades para veículos elétricos (EV) pesados da Eaton, empresa de gerenciamento inteligente de potência, foi denominada 2024 Automotive News PACEpilot Innovation to Watch (Inovação PACEpilot digna de nota do Automotive News, em tradução livre) na cerimônia de premiações em 29 de abril. A premiação reconhece inovações pós-piloto e pré-comerciais no espaço automotivo e de mobilidade futura.

"É uma honra sermos escolhidos pelos jurados do PACEpilot para receber esta prestigiada premiação," disse Scott Adams, vice-presidente sênior, Global Products, do Mobility Group da Eaton. "Nossa transmissão EV pesada é uma inovação que está despertando o interesse de fabricantes no mundo inteiro que desejam melhorar o desempenho de seus veículos comerciais elétricos."

Eaton conquistou o reconhecimento PACEpilot do Automotive News após uma longa avaliação por uma banca de jurados independente, além de uma aplicação detalhada e impressa, e uma sessão virtual de pitch.

A transmissão de quatro velocidades para veículos elétricos pesados da Eaton ficará em exposição na ACT Expo de 20 a 23 de maio no Las Vegas Convention Center (Centro de convenções de Las Vegas) em Las Vegas, Nevada. A Eaton estará no estande 2656 no West Hall (Salão Oeste).

Para informações detalhadas sobre o Automotive News PACEpilot program, acesse www.autonews.com/pace.

A Eaton é uma empresa de gerenciamento inteligente de potência dedicada à proteção do meio ambiente e à melhoria da qualidade de vida das pessoas em todos os lugares. Fabricamos produtos para os mercados de data centers, utilidades, industrial, comercial, construção de máquinas, residencial, aeroespacial e de mobilidade. Somos direcionados por nosso compromisso de fazer negócios da maneira correta, operar de maneira sustentável e ajudar nossos clientes a gerirem a potência ? agora e no futuro. Ao capitalizar com as tendências de crescimento global da eletrificação e digitalização, aceleramos a transição do planeta para fontes de energia renováveis, ajudando a resolver os desafios mais urgentes do gerenciamento de potência em nível mundial, e a construir uma sociedade mais sustentável para as pessoas na atualidade e nas gerações futuras.

A Eaton foi fundada em 1911 e está listada na Bolsa de Nova Iorque a mais de um século. Divulgamos receitas de $23,2 bilhões em 2023 e servimos a clientes em mais de 160 países. Para mais informações, acesse www.eaton.com. Siga-nos no LinkedIn.

