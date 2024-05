Comunicado do Business Wire :ATMECS Global

A ATMECS Global, renomada por seu talento em transformação digital e soluções de engenharia, está orgulhosa de anunciar que se uniu à NVIDIA Partner Network como consultora-assessora de soluções. O marco assinala uma etapa fundamental na jornada da ATMECS para redefinir o cenário da IA (inteligência artificial) e ML (aprendizagem de máquina), ampliando o seu compromisso com a inovação e a excelência no fornecimento de soluções de IA de próxima geração. Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20240506336894/pt/ Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Lori Banas-Chief AI/ML Officer

A ATMECS pretende apoiar os clientes na criação e implementação de inúmeras soluções com a tecnologia NVIDIA - inclusive por meio do uso da plataforma de desenvolvimento NVIDIA Omniverse para gêmeos digitais industriais, IA generativa com microsserviços de inferência NVIDIA NIM e a plataforma NVIDIA AI Enterprise para implantações na nuvem e no local, assim como a plataforma NVIDIA Jetson para IA e robótica no edge aceleradas. Lori Banas, diretora de IA/ML da ATMECS compartilhou seu entusiasmo com este anúncio ao afirmar: "Estamos entusiasmados em colaborar com a NVIDIA, o que reflete a nossa dedicação em aproveitar o poder transformador da IA e do ML. Nosso objetivo é liberar novas possibilidades e oferecer soluções de IA de última geração que promovam a transformação dos negócios e criem uma vantagem competitiva para nossos clientes". A colaboração com a NVIDIA proporciona à ATMECS acesso a especialistas no assunto, além de inúmeras tecnologias de IA e ML, incluindo GPUs de última geração, redes de alta velocidade e plataformas de software abrangentes. Este portfólio de ferramentas e expertise da NVIDIA capacita a ATMECS para arquitetar e implementar soluções avançadas baseadas em IA que atendem a um amplo espectro de casos de uso em todos os setores, abrangendo desde mídia e entretenimento até saúde, finanças, varejo e manufatura.

"Com a NVIDIA, não estamos só aceitando o futuro da IA; estamos moldando esse futuro ativamente e criando valor incomparável para nossos clientes e indústrias em todo o mundo", afirmou Ravi Velagapudi, fundador e presidente da ATMECS. Com a AI, os clientes da ATMECS podem transformar a forma como operam e inovam, proporcionando uma vantagem sem precedentes no competitivo mercado de IA. Ao integrar as tecnologias NVIDIA de última geração e a transformação digital, a colaboração está preparada para proporcionar soluções que não só permitem avançar os processos de negócios, mas também criar valor substancial para os clientes. A CEO da ATMECS, Gayathri Malolan, disse: "Esta colaboração com a NVIDIA não só aprimora a nossa proposição de valor, mas também serve como um catalisador para nutrir e expandir o nosso conjunto de talentos, alinhando-se com nossa visão de crescimento." Este anúncio demonstra a determinação da ATMECS em promover a transformação dos negócios e proporcionar valor excepcional por meio da IA, estabelecendo novos padrões da indústria e impulsionando uma onda de excelência tecnológica e inovação que beneficia seus clientes e suas indústria mais amplas. Para obter mais detalhes sobre os serviços e iniciativas de IA da ATMECS, acesse www.atmecs.com. O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20240506336894/pt/