Comunicado do Business Wire :6sense

O anúncio destaca a influência crescente da 6sense no cenário de vendas e marketing B2B, com contínuos esforços de expansão para novas áreas geográficas e mercados verticais, servindo como um objetivo comercial chave nos próximos anos. O marketing baseado em contas (MBC) ganhou tração significante na região EMEA, à medida que os negócios reconhecem sua eficácia no que diz respeito a impulsionar engajamento personalizado e gerar crescimento de receita previsível em contas direcionadas. O crescimento na região EMEA, especificamente, aumentou bem mais de 30% ano a ano, superando muitos concorrentes.

"O histórico do Andy de expandir as organizações, tanto em número de funcionários quanto em receita, será essencial para os nossos planos de crescimento global", afirmou Mark Ebert, vice-presidente sênior de vendas da 6sense. "Mas ele também tem a habilidade única de promover e desenvolver uma cultura de equipe divertida e com alto desempenho. Com a abertura de um novo escritório em Londres em breve, estou incrivelmente empolgado com este novo capítulo da 6sense".

A 6sense®, a principal plataforma que revoluciona a maneira como as organizações B2B criam, gerenciam e convertem projetos em desenvolvimento em receita, anunciou hoje a recente nomeação de Andy Champion como vice-presidente sênior da GTM International. O impressionante background de Champion representa mais de três décadas de experiência altamente relevante à organização, incluindo expertise em vendas e marketing em empresas públicas e privadas com alto crescimento e foco global.

"A eficiência de vendas é crucial, especialmente à medida que o moderno cenário B2B continua evoluindo e se torna cada vez mais complexo. As táticas de vendas e marketing tradicionais não são mais suficientes, e somente aqueles que inovam vão prosperar", afirmou Champion. "Estou entusiasmado de fazer parte da 6sense durante esse período transformador e estou ansioso para ajudar clientes novos e existentes a enfrentar diretamente seus desafios empresariais mais urgentes com as soluções da 6sense".

A sede da 6sense na região EMEA está se mudando para um escritório maior em Londres, enfatizando a dedicação da organização quanto a aprimorar a resposta ao mercado com a presença de uma equipe de vendas mais forte dentro da região, que, no momento, corresponde a uma parte significante dos negócios da 6sense.

A 6sense está na missão de revolucionar a maneira como as organizações B2B criam receita, prevendo os clientes com mais probabilidade de comprar e recomendando o melhor curso de ação para envolver equipes de compras anônimas. A Revenue AI da 6sense é a única plataforma de vendas e marketing que desbloqueia a habilidade de criar, gerenciar e converter projetos em desenvolvimento de alta qualidade em receita. Os clientes relatam aumentos de 2x em valor de contrato médio, aumentos de 4x em taxa de vitória e uma redução de 20-40% no tempo para fechar negociações. Know everything. Do anything®, com a 6sense.

