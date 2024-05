Braço armado da Jihad Islâmica diz ter disparado foguetes de Gaza contra Israel

O braço armado da Jihad Islâmica palestina informou, na noite desta segunda-feira (6), ter disparado foguetes da Faixa de Gaza contra Israel.

Estes disparos ocorrem depois que seu aliado islamista palestino, o Hamas, anunciou ter aceito uma proposta de trégua em Gaza e enquanto o Exército israelense realiza bombardeios contra a cidade de Rafah.

"Apontamos com salvas de foguetes à [cidade de] Sederot, [o kibutz] Nir Am e outros assentamentos do entorno de Gaza", em alusão à região de Israel que circunda o território palestino, informou o grupo armado em nota.