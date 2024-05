Biden reitera a Netanyahu que se opõe à invasão de Rafah

Ambos os líderes conversaram nesta segunda-feira (6), em meio à ofensiva diplomática de Biden para retomar as negociações sobre um cessar-fogo entre Israel e o Hamas, e pouco antes de um almoço com o rei Abdullah II da Jordânia na Casa Branca.

Netanyahu, por sua vez, "concordou em garantir que a passagem fronteiriça de Kerem Shalom permaneça aberta para ajuda humanitária", depois de Israel tê-la fechado após um ataque com foguetes do Hamas, disse a Casa Branca.

Na nota, acrescentou que Biden também informou o primeiro-ministro israelense sobre as negociações para libertar os reféns no poder do pelo grupo islamista palestino Hamas.

O Exército israelense pediu, nesta segunda-feira, que os palestinos evacuassem o leste de Rafah. Washington acredita que esta medida foi tomada em resposta a um ataque com foguetes de milicianos do Hamas que matou quatro soldados israelenses no domingo.

O pedido de evacuação ocorreu após o desacordo entre Israel e o Hamas sobre as exigências do grupo islamista para acabar com a guerra de sete meses, intensificado durante as negociações do fim de semana no Cairo.