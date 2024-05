Austrália denuncia manobra 'inaceitável' de avião militar chinês

Funcionários do ministério disseram que o helicóptero foi rapidamente "interceptado" por um caça chinês, que colocou em perigo a aeronave ao disparar sinalizadores em sua trajetória de voo.

O helicóptero voava no Mar Amarelo em 4 de maio como parte da missão das Nações Unidas para monitorar o cumprimento das sanções contra a Coreia do Norte, disse o Departamento de Defesa nesta segunda-feira (6).

O primeiro-ministro australiano, Anthony Albanese, denunciou a manobra "inaceitável" de um caça chinês que teria lançado sinalizadores na trajetória de voo de um helicóptero do país oceânico em águas internacionais.

"Temos deixado muito claro para a China que isso não é profissional e é inaceitável", disse nesta terça-feira (7, noite de segunda em Brasília) Albanese à rede Nine Network.

O Ministério das Relações Exteriores chinês afirmou na época que seu exército "sempre realizava operações profissionais de acordo com o direito internacional".

As relações entre a Austrália e a China melhoraram com a chegada de Albanese, que viajou ao gigante asiático no ano passado, mas persistem tensões especialmente em questões de segurança.

