Torcedores do Milan protestam após novo empate; Juventus fica no 1 a 1 com a Roma

Desde então, foram três empates nas últimas quatro rodadas do campeonato e uma derrota muito dolorosa, por 2 a 1, para a Inter de Milão, que significou também a conquista do 'Scudetto' pelo grande rival.

O Milan, cuja última vitória foi no dia 6 de abril, por 3 a 0 sobre o Lecce, na 31ª rodada da Serie A, empatou em 3 a 3 com o Genoa (12º).

Além disso, a equipe comandada pelo técnico Stefano Pioli foi eliminada nas quartas de final da Liga Europa, perdendo os dois jogos para a Roma (1-0 e 2-1).

Nada parece dar certo para o Milan, que ficou duas vezes atrás no placar após gols do ítalo-argentino Mateo Retegui logo aos 5 minutos, de pênalti, e do ganês Caleb Ekuban no início do segundo tempo (48').

Os donos da casa empataram em duas oportunidades, com gols de Alessandro Florenzi (45') e Matteo Gabbia (72') e ainda ficara na frente com um gol do francês Olivier Giroud (75'), em uma de suas últimas partidas como 'rossonero' já que anunciou sua saída para a MLS norte-americana no final da temporada.