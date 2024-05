Tenista argentino Diego Schwartzman anuncia que vai se aposentar em 2025

O tenista argentino Diego "Peque" Schwartzman, de 31 anos, que chegou a ser número 8 do mundo em 2020, anunciou que se aposentará do tênis em 2025, por meio de um comunicado publicado neste domingo (5) em suas redes sociais.

"Quero que meus últimos torneios sejam uma decisão minha. Que 2024 seja assim, espero ter a oportunidade de competir nos torneios de que mais gosto. E em 2025, na Argentina, poder ter meu momento final, o encerramento mais lindo que se pode imaginar", disse ele no texto.

Schwartzman, vencedor de quatro títulos individuais e com dez finais disputadas no ATP Tour, além de doze séries da Copa Davis e quase 500 partidas disputadas na categoria mais alta, está hoje na 142ª colocação do ranking e vem de uma série de resultados ruins nos últimos meses.