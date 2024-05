Sporting conquista seu 20º título português após derrota do Benfica

Não conseguiram e a diferença entre os dois é agora de oito pontos no momento em que faltam apenas dois jogos para o final. Com isso, o Sporting não pode mais ser alcançado.

A equipa verde e branca tinha feito a sua parte no sábado ao vencer o Portimonense por 3 a 0 e o Benfica precisava vencer seu jogo neste domingo para pelo menos adiar a conquista do vizinho.

Tanto em 2021 como agora em 2024, o treinador foi Ruben Amorim, cujo trabalho no comando do time de José Alvalade tem despertado o interesse de vários grandes nomes do continente.

Na lista de títulos do campeonato português, o Benfica continua a dominar com 38 títulos, seguido do Porto com 30. O Sporting ainda está distante, com 20 títulos.

No jogo deste domingo, o Benfica teve boas chances no estádio do Famalicão e inclusive o argentino Ángel Di María mandou uma bola na trave, quando o jogo estava empatado em 0 a 0.

Mais tarde vieram os gols do panamenho José Luis Rodríguez (71') e do francês Zaydou Youssouf (87').

Depois de conquistar este título, o objetivo do Sporting será terminar a temporada com uma 'dupla coroa'. O time vai jogar a final da Taça de Portugal no dia 26 de maio, contra o Porto.