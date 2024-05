Israel e o movimento islamista palestino Hamas manifestaram, neste domingo (5), as suas profundas divergências sobre os termos para chegar a uma trégua na Faixa de Gaza, o que põe em risco as negociações com mediação internacional no Cairo.

=== CHUVAS SUL BRASIL ===

PORTO ALEGRE:

Resgates contra o tempo para tentar conter a tragédia no sul

O desafio é titânico e contra o tempo: autoridades e moradores tentam evitar uma tragédia ainda maior do que a já vivida no Rio Grande do Sul, onde 66 pessoas morreram e 80 mil foram desalojadas devido às enchentes, segundo as autoridades.

(Brasil clima inundações mortes, 749 palavras, já transmitida)

=== OUTRAS NOTÍCIAS POR REGIÃO ===

-- AMÉRICAS

RIO DE JANEIRO:

Madonna deixa sua marca no Rio com show histórico

Madonna deu tudo de si no Rio de Janeiro ao relembrar suas quatro décadas de carreira em um show histórico que fez a praia de Copacabana vibrar, lotada de fãs.

(pop Brasil cultura música Madonna gente turismo show, 677 palavras, já transmitida)

PANAMÁ:

Panamenhos votam para presidente; pupilo de Martinelli é favorito

Os panamenhos começaram a votar, neste domingo (5), em uma eleição geral agitada pelo controverso ex-presidente Ricardo Martinelli, cujo pupilo é o favorito para conquistar a Presidência de um país sobrecarregado pela corrupção e com um panorama econômico e social sombrio.

(eleições Panamá política economia migração, 531 palavras, já transmitida)

MONTEVIDÉU:

Brasil e Argentina pedem à diretora da OMC que avance em questões agrícolas

Brasil e Argentina pediram no sábado (4) à diretora-geral da Organização Mundial do Comércio (OMC), Ngozi Okonjo-Iweala, que oriente as negociações paralisadas em Genebra sobre subsídios agrícolas, que consideram fundamentais para garantir a segurança alimentar global.

(Brasil Argentina OMC comercio agricultura Aladi, 414 palavras, já transmitida)

TIJUANA, México:

Alta 'probabilidade' de que corpos encontrados no México sejam de surfistas dos EUA e da Austrália

As autoridades do estado mexicano da Baixa Califórnia (noroeste) afirmaram no sábado (4) que existe um "alto grau de probabilidade" de que três corpos encontrados em um poço sejam de dois australianos e de um americano desaparecidos na semana passada.

(EUA justiça México crime Austrália polícia, 513 palavras, já transmitida)

-- EUROPA:

PARIS:

Xi Jinping chega à França para sua 1ª viagem pela Europa desde 2019

O presidente chinês, Xi Jinping, chegou neste domingo (5) na França, onde o seu homólogo Emmanuel Macron defenderá a "reciprocidade" comercial e a busca por uma solução para a guerra na Ucrânia perante um líder que demonstra seu apoio à Rússia.

(diplomacia França China comércio política, 438 palavras, já transmitida)

MALMO, Suécia:

Ucrânia busca 'visibilidade' em Eurovision marcado por controvérsias em torno de Israel

Os representantes da Ucrânia no Eurovision 2024, que demoraram mais de 26 horas para ir de Kiev à cidade de Malmö, na Suécia, querem que o seu país fique "visível" em uma competição marcada por polêmicas sobre a participação de Israel.

(Suécia Eurovision Ucrânia Israel palestinos prêmio conflito música, 500 palavras, a ser transmitida)

=== ESPORTES ===

-- JOGOS OLÍMPICOS:

PARIS:

Chama olímpica percorrerá a França por 80 dias antes de iluminar os Jogos

Após desembarcar em Marselha procedente de Olímpia (na Grécia) na quarta-feira, 8 de maio, a tocha olímpica percorrerá a França, incluindo seus territórios ultramarinhos, durante 80 dias até chegar a Paris para a cerimônia de abertura dos Jogos, em 26 de julho.

(Paris vela França 2024 esporte política Paralímpicos Grécia Oly, 480 palavras, já transmitida)

--- CONTATO ---

Redação: deskrio@afp.com