Morre o ator Bernard Hill, conhecido por 'Titanic' e 'O Senhor dos Anéis'

Originário de Manchester, o artista ficou mais conhecido por interpretar o capitão do "Titanic" Edward Smith no famoso filme de James Cameron de 1997.

Hill também deu vida ao rei Théoden de Rohan na trilogia "O Senhor dos Anéis", baseada na obra de J. R. R. Tolkien e que fez sucesso nos anos 2000.

O ator também teve uma longa carreira na televisão britânica, onde estreou na década de 1980 com um papel de desempregado na conhecida série "Boys from the Blackstuff".

mhc/es/mb/aa