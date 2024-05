Lando Norris (McLaren) vence GP de Miami, seu 1º triunfo na F1

O piloto britânico Lando Norris (McLaren) comemorou neste domingo (5) seu primeiro triunfo na Fórmula 1 com uma vitória inesperada no Grande Prêmio de Miami, nos Estados Unidos, se impondo ao holandês Max Verstappen (Red Bull).

Norris, que havia largado em quinto lugar no grid, assumiu o controle logo após a metade da corrida e ampliou sua vantagem até superar Verstappen, líder do Mundial, em mais de sete segundos.

Verstappen, que largou na pole position, teve que se contentar com o segundo lugar e o monegasco Charles Leclerc (Ferrari) completou o pódio no GP de Miami, a sexta corrida das 24 do calendário da Fórmula 1 este ano.