Exército russo reivindica conquista de outra cidade no leste da Ucrânia

O Exército russo assumiu neste domingo (5) a responsabilidade pela captura de mais uma cidade no leste da Ucrânia, onde as tropas de Moscou estão na ofensiva e registraram vários avanços nos últimos meses.

O Ministério da Defesa russo afirmou em um comunicado que os seus soldados "libertaram completamente" a aldeia de Ocherétine, localizada a noroeste da cidade de Avdiivka, que caiu em fevereiro.

A Rússia está na ofensiva desde o fracasso do grande contra-ataque lançado pela Ucrânia em meados de 2023, beneficiada do desgaste do exército de Kiev, que tem dificuldade em recrutar novos soldados para repelir a ofensiva russa iniciada em fevereiro de 2022.