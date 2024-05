Chefe da UNRWA diz que Israel voltou a impedi-lo de entrar em Gaza

O chefe da Agência da ONU para os Refugiados Palestinos (UNRWA), Phillippe Lazzarini, denunciou neste domingo (5) que as autoridades israelenses o impediram de entrar em Gaza pela segunda vez em uma semana.

"As autoridades israelenses seguem negando o acesso humanitário para as Nações Unidas", escreveu Lazzarini no X, antigo Twitter.

Esta mesma semana me negaram - pela segunda vez - a entrada em Gaza, onde eu deveria estar com nossos colegas da UNRWA, incluindo aqueles que estão na linha de frente", acrescentou.