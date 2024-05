Chama olímpica percorrerá a França por 80 dias antes de iluminar os Jogos

Estas sãs as principais etapas do Revezamento da Tocha Olímpica.

A grande festa na cidade mediterrânea, que será sede das provas olímpicas de vela, terminará com uma apresentação dos rappers Soprano et Alonzo, que lançará as celebrações na França.

A embarcação Belém, construída em 1896, partirá do porto de Atenas com a chama olímpica e chegará a Marselha em 8 de maio, onde será recebida, entre outros, pelo presidente francês Emmanuel Macron.

Após atravessar a França do sul ao norte e percorrer a Normandia e as praias do desembarque, a chama seguirá ao Mont-Saint-Michel antes de passar mais mais uma vez pelo Atlântico.

A chama retornará rapidamente ao continente europeu até Nice e de lá percorre os Alpes franceses, no leste do país, e segue para a região do Loire, famosa por seus castelos, como o Chambord.

Chegará a Paris no dia 14 de julho, passará a primeira noite na Prefeitura, e no dia seguinte iniciará um passeio pela capital francesa, sede dos Jogos.

Visitará o Louvre, a Sorbonne, a Champs-Élysées, o Bataclan, a Torre Eiffel, Montmartre, o parque Buttes-Chaumont, Belleville, o Arco do Triunfo, Roland-Garros e muitos outros locais turísticos da cidade.

Na véspera da abertura dos Jogos, a chama estará no parque Georges-Valbon em La Courneuve, periferia norte da capital, tomando logo o Canal de l'Ourcq até que em 26 de julho, dia da inauguração dos Jogos, ilumine a pira em um local até agora secreto assim como a identidade do último a levar a tocha.

Durante os Jogos, a pira com a chama olímpica ficará no Jardin des Tuileries, na altura do 'Grand Bassin', perto da entrada leste, em frente à Pirâmide do Louvre.

