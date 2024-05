'Cenário de guerra': corrida contra o tempo no sul para conter a tragédia climática

O sul do Brasil "é um cenário de guerra", com cidades inteiras submersas e milhares de pessoas isoladas, na maior catástrofe climática da região, que até agora deixou 75 mortos e 88 mil deslocados, disseram as autoridades neste domingo (5). Das ruas alagadas ou do ar, as imagens são devastadoras: casas com telhados pouco visíveis, pessoas que perderam tudo e o centro de Porto Alegre, capital do Rio Grande do Sul, completamente inundado. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Mais de 3.000 militares, bombeiros e brigadistas trabalham para resgatar pessoas isoladas, em muitos casos sem suprimentos básicos como água ou eletricidade. Também trabalham na busca por desaparecidos, que já são 103, segundo a Defesa Civil.

Domingo "será um dia decisivo para os resgates", sublinhou o ministro da Comunicação, Paulo Pimenta. "É um cenário de guerra. Vai ter que ter o tratamento também no pós-guerra", disse o governador do estado, Eduardo Leite, junto com o presidente, Luiz Inácio Lula da Silva, além de vários ministros. O presidente viajou neste domingo ao estado pela segunda vez nesta semana para coordenar ações para mitigar uma tragédia que não para de crescer.

O governo federal vai "disponibilizar todo o recurso necessário" para a reconstrução, prometeu Lula, um dia depois de Leite solicitar um "plano Marshall" para o estado de 11 milhões de habitantes. Multiplicam-se os pedidos de doações nas 334 cidades afetadas, assim como as ações de solidariedade. Eduardo Bittencourt, comerciante de 36 anos, contou em Porto Alegre como se organizou com um grupo de voluntários para resgatar pessoas presas em suas casas com picapes. "As coisas estão muito complicadas, estamos ajudando quem podemos ajudar, mas é a lei da natureza", disse à AFP. Efetivos do Exército trabalham na criação de hospitais de campanha, porque centenas de pacientes tiveram que ser retirados dos centros de atendimento médico.

Das escolas às prisões, todos os tipos de infraestruturas foram afetados. O abastecimento de água está interrompido em 70% de Porto Alegre - com quase 1,4 milhão de habitantes - e de sua região metropolitana, que tem cidades inteiras submersas, como Canoas, Guaíba e Eldorado. Nas ruas do Guaíba, hoje transformadas em rios, centenas de lanchas, botes infláveis e jet skis vão e vêm sem parar resgatando moradores presos, molhados, sem energia elétrica.