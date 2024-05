Ao menos 66 mortos e 101 desaparecidos nas enchentes no sul (oficial)

Pelo menos 66 pessoas morreram e 101 continuam desaparecidas no sul, que vive uma catástrofe devido às inundações após fortes chuvas, informou a Defesa Civil neste domingo (5).

No Rio Grande do Sul, mais de 80 mil pessoas foram despejadas e 15 mil estão em abrigos instalados pelas autoridades do estado, enquanto inúmeras pessoas aguardam resgate em suas casas.