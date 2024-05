Al Jazeera condena decisão 'criminosa' de Israel de fechar seus escritórios

O canal de notícias Al Jazeera, com sede no Catar, qualificou neste domingo (5) de "criminosa" a decisão do governo israelense de proibir a transmissão da rede para a sua cobertura da guerra na Faixa de Gaza.

"Condenamos e denunciamos este ato criminoso de Israel que viola o direito humano de acesso à informação", disse o canal em um comunicado, acrescentando que iria tomar medidas legais.

O primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, anunciou neste domingo que o seu governo decidiu por unanimidade fechar o canal, que deixou de transmitir algumas horas depois.