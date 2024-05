Verstappen (Red Bull) vence sprint e conquista pole do GP de Miami

O piloto holandês Max Verstappen (Red Bull), líder do Mundial de Fórmula 1, teve mais um desempenho implacável neste sábado (4) ao vencer a corrida sprint do Grande Prêmio de Miami, nos Estados Unidos, e conquistar a pole position para a corrida de domingo. O tricampeão mundial obteve até agora as seis pole positions em disputa no início desta temporada. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Das cinco corridas já realizadas, do total de 24 do calendário, 'Mad Max' só não venceu em março na Austrália, onde teve de abandonar devido a um problema mecânico e deixou a vitória nas mãos do espanhol Carlos Sainz (Ferrari).

No domingo, o astro da Red Bull lutará pelo terceiro título consecutivo no Autódromo Internacional de Miami, onde celebridades do esporte como Zinedine Zidane e o astro da NFL Patrick Mahomes já começaram a se reunir neste sábado. O monegasco Charles Leclerc, cuja melhor volta foi 0,141 segundos atrás de Verstappen, e o outro piloto da Ferrari, Carlos Sainz, concluíram a classificação em segundo e terceiro lugar. O mexicano Sergio 'Checo' Pérez, companheiro de equipe de Verstappen na Red Bull e segundo na classificação do Mundial de Pilotos, largará da quarta posição, à frente das duas McLarens, de Lando Norris e Oscar Piastri.

O espanhol Fernando Alonso (Aston Martin), que viveu uma corrida sprint turbulenta, superou por pouco a primeira parte da classificação, mas foi eliminado na segunda, e largará da décima quinta posição. Embora tenha vencido os últimos dois anos em Miami, esta é a primeira pole de Verstappen na cidade da Flórida, após a qual ele reconheceu que ainda está tendo dificuldades para se adaptar ao circuito e às condições. "Todo ano que viemos aqui, acho extremamente difícil ser consistente com a sensação do carro e dos pneus numa volta", admitiu. "Não é a volta mais divertida da minha carreira por estar escorregadia. Não se tem muita confiança na volta, mas estamos na pole e, claro, isso é o mais importante", destacou. Embora também tenha lutado para administrar seus pneus, com o superaquecimento como primeiro problema, Leclerc se mostrou animado para encontrar alguma lacuna no domínio de Verstappen. "A corrida é longa. Mostramos um bom ritmo esta manhã (na corrida sprint) e espero que possamos colocar Max sob um pouco mais de pressão", disse ele.

Sob o forte calor que castigava o circuito, instalado no entorno do Hard Rock Stadium, o dia começou com a vitória na corrida sprint de Verstappen, que também havia largado em primeiro.