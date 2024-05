Protestos pró-palestinos se espalham em universidades além dos Estados Unidos

"Para nós, este é um movimento de alcance internacional", disse Jack Espinose, 22 anos, estudante da Sciences Po que participou da ocupação do prédio e depois se juntou a um protesto que reuniu centenas de estudantes de outras universidades em frente ao Panteão em Paris. "Estamos observando de perto o que está acontecendo nos Estados Unidos, e gostaríamos de fazer o mesmo na França", disse ele.

Nesta sexta-feira, 3, a polícia entrou no câmpus da Sciences Po, universidade de elite francesa que teve um prédio ocupado por manifestantes. A Sciences Po disse que os estudantes quebraram o acordo para não interromper aulas e provas e que tomou a difícil decisão de envolver a polícia depois que as tentativas de diálogo falharam. O comunicado dizia ainda que vários prédios foram fechados por segurança e dezenas de estudantes foram removidos sem violência.

Para além dos Estados Unidos, onde o número de prisões chegou a 2.300, os protestos pró-palestinos se espalham pela França, Reino Unido, Alemanha e Austrália no momento em que Israel enfrenta crescente pressão pela guerra na Faixa de Gaza.

No Reino Unido, pequenos acampamentos começaram a surgir em universidades nas cidades de Bristol, Newcastle e Warwick. Na University College de Londres, uma coalizão de estudantes e funcionários montou tendas no câmpus na quinta-feira. "Não vamos sair até que a universidade atenda às nossas demandas", disse um porta-voz identificado apenas como Anwar em publicação nas redes sociais.

Em várias universidades francesas, os estudantes pressionam as instituições a condenar a ofensiva militar no enclave palestino e rever parcerias com universidades ou empresas israelenses.

A União de Estudantes Judeus, por outro lado, afirma que os acampamentos criam uma atmosfera hostil. "Os estudantes judeus estão irritados, estão cansados e estão machucados pela contínua torrente de ódio antissemita no câmpus desde 7 de outubro", disse em nota. "É hora de as universidades levarem a sério seu dever de cuidado com os estudantes judeus."

O primeiro-ministro Rishi Sunak, por meio do seu porta-voz, disse que os estudantes judeus devem se sentir seguros e que a polícia terá apoio do governo para agir se for necessário.

No Trinity College, em Dublin, na Irlanda, uma organização estudantil foi multada um 214 mil euros (mais de R$1,1 milhão) por protestos contra a guerra que se arrastam desde o ano passado. A administração do câmpus citou como justificativa os prejuízos pelo bloqueio do acesso ao Livro de Kells, manuscrito medieval mantido pela universidade que é atração turística.

"Vamos intensificar", disse Laszlo Molnarfi, o presidente da organização estudantil multada em referência aos protestos. "Os estudantes da Columbia e dos Estados Unidos são uma inspiração absoluta para todos nós aqui."

Na Alemanha, cerca de 90 manifestantes pró-palestinos sentaram-se no câmpus central da Universidade Humboldt, em Berlim e entoaram cânticos acusando Israel de genocídio - o que Tel-Aviv nega. Eles foram removidos pela polícia.

Na Austrália, acampamentos foram montados em universidades nas cidades de Adelaide, Canberra, Melbourne e Sydney. Os protestos se tornaram mais tensos à medida que manifestantes pró-Israel se reuniram nas proximidades.