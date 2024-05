Os destaques do título espanhol do Real Madrid

Ele foi a grande sensação do time desde sua chegada, em meados do ano passado, como grande contratação para a nova temporada. Vindo do Borussia Dortmund, o meio-campista inglês surpreendeu a todos com seu início como artilheiro, com dez gols nos primeiros dez jogos do campeonato.

Embora seus números tenham diminuído na reta final da campanha, ele continua sendo o vice-artilheiro do campeonato com 18 gols. Bellingham também conseguiu aparecer em momentos importantes como no 'El Clásico' contra o Barça, no dia 21 de abril, no qual marcou o gol da vitória (3-2) para dar um passo de gigante rumo ao título.