Número de mortos no sul devido ao desastre climático sobe para 56

As enchentes causadas pelas intensas chuvas que atingiram o sul deixaram pelo menos 56 mortos e 67 desaparecidos, segundo novo balanço divulgado neste sábado (4) pela Defesa Civil.

O desastre climático mantém estradas e comunicações interrompidas no estado do Rio Grande do Sul, e as enchentes afetam gravemente a capital, Porto Alegre, onde as autoridades mantêm pedidos de evacuação para alguns setores da cidade, que amanheceu debaixo d'água.

Desde sexta-feira, as inundações afetaram gravemente a capital, Porto Alegre, uma das maiores cidades do sul do país, com uma população de 1,5 milhão de habitantes.