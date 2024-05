Negociações de trégua em Gaza são retomadas e Israel e Hamas se acusam mutuamente de dificultá-las

Israel e o Hamas se acusaram mutuamente de obstruir as negociações que foram retomadas neste sábado (4) no Cairo, com mediação internacional, para alcançar um cessar-fogo na Faixa de Gaza, após quase sete meses de guerra.

Os mediadores (Catar, Egito e Estados Unidos) se reuniram com a delegação do movimento islamista para ouvir a resposta à última proposta de cessar-fogo, apresentada no final de abril.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Esta oferta inclui um cessar-fogo de 40 dias e a troca de reféns israelenses retidos em Gaza desde 7 de outubro por palestinos presos em Israel.