Monaco goleia Clermont (4-1) e fica perto do vice da Ligue 1 com tropeço do Brest

O Brest pode até terminar a rodada fora do 'pódio', caso o Lille (4º com 55 pontos) derrote o Lyon na segunda-feira em seu estádio.

Faltando apenas duas rodadas, o Monaco chegou aos 61 pontos, contra 57 do Brest. O Paris Saint-Germain, já campeão, está inalcançável (70 pontos e um jogo a menos).

O Monaco praticamente garantiu o vice-campeonato ao vencer o lanterna Clermont por 4 a 1, aproveitando também o empate sem gols do Brest em casa contra o Nantes, neste sábado, pela 32ª rodada da Ligue 1.

Na França, os três primeiros da Ligue 1 se classificam diretamente para a Liga dos Campeões, enquanto o quarto colocado deve passar por um desconfortável playoff prévio, no mês de agosto, algo que o Monaco quer evitar a todo custo.

Na partida deste sábado, no estádio Louis II, o japonês Takumi Minamino abriu o placar para o Monaco aos 16 minutos e o austríaco Muhammed Cham Saracevic empatou provisoriamente para o Clermont ainda no primeiro tempo (34').

Mas a resistência dos visitantes parou aí: o Monaco reagiu em seguida com um gol do suíço Breel Embolo (37') e uma dobradinha de Wissam Ben Yedder na segunda etapa (57' e 87').

O Monaco se beneficiou do empate do Brest que foi afetado pelas lesões de dois dos seus jogadores de maior destaque nesta temporada, Lees-Melou e Romain del Castillo.

O Clermont, último da tabela, escapou da zona de rebaixamento graças à derrota do Metz em casa para o Rennes (3-2) na outra partida deste sábado.

Com 25 pontos, o Clermont pode esperar chegar no máximo ao décimo sexto lugar, o que obriga a disputar um playoff pela permanência na Ligue 1 e que o Metz ocupa atualmente, com 29 pontos.