Iga Swiatek vence Sabalenka e conquista torneio de Madri

A tenista número 1 do mundo, Iga Swiatek, conquistou o torneio WTA 1000 de Madri após uma batalha de mais de três horas contra a número 2 do mundo, a bielorrussa Aryna Sabalenka, a quem venceu por 7-5, 4-6, 7-6 (9/7) neste sábado (4) na final.

Swiatek conseguiu se salvar em três match points que Sabalenka teve a seu favor: os dois primeiros com 6 a 5 em seu saque, e outro no game decisivo, com 7 pontos a 6.

A polonesa se vingou assim da derrota sofrida há um ano, quando Sabalenka a venceu na final de Madri por 6-3, 3-6 e 6-3.