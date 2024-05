Hamas está no Cairo enquanto mídia egípcia relata progresso em negociações de cessar-fogo

Uma delegação do grupo militante palestino Hamas está no Cairo (capital do Egito) neste sábado,4, enquanto a mídia estatal egípcia fala em um "progresso notável" nas contínuas negociações de cessar-fogo com Israel, embora um oficial israelense minimize as perspectivas de uma trégua.

Tem aumentado a pressão para alcançar um acordo - a crise humanitária em Gaza está escalando dramaticamente enquanto Israel insiste que lançará uma ofensiva em Rafah, a cidade mais ao sul do território.

Mediadores egípcios e americanos relataram sinais de compromisso nos últimos dias, mas as chances de um acordo de cessar-fogo permanecem entrelaçadas com a questão-chave de se Israel aceitará um fim para a guerra sem alcançar seu objetivo declarado de destruir o Hamas.