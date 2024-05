França investiga TotalEnergies por ataque jihadista em Moçambique em 2021

Os demandantes alegam que a TotalEnergies não protegeu os seus terceirizados nem forneceu combustível para que os helicópteros pudessem evacuar os civis após o ataque jihadista.

O grupo petrolífero, contatado pela AFP no sábado, reiterou um comunicado que emitiu assim que a ação foi instaurada, em outubro de 2023.

A empresa "negou firmemente estas acusações" e destacou "a ajuda de emergência que as equipes do Moçambique LNG [nome do megaprojeto] prestaram e os meios que mobilizaram para permitir a evacuação de mais de 2.500 pessoas" das instalações de Afungi, perto do centro de Palma.