Explosão em posto de gasolina de Porto Alegre deixa dois mortos

O incidente ocorreu quando veículos que trabalhavam para resgatar vítimas do desastre climático reabasteciam no posto de gasolina inundado.

Os bombeiros transportaram as vítimas do acidente, atingidas por queimaduras.

O posto de gasolina está localizado na avenida Cairu, no bairro Navegantes, em Porto Alegre.A cidade é atingida desde sexta-feira pelo "pior desastre climático" da história do estado do Rio Grande do Sul.

As fortes chuvas já deixaram dezenas de mortos e desaparecidos na região.