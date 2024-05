EUA culpa Ruanda por ataque a campo de refugiados na RDC

Os Estados Unidos acusaram Ruanda de um ataque mortal a um acampamento de deslocados no leste da República Democrática do Congo e alertaram sobre o avanço das tropas daquele país e dos seus aliados rebeldes M23, o que o governo de Kigali negou neste sábado (4).

"Os Estados Unidos condenam veementemente o ataque (de sexta-feira) das Forças de Defesa do Ruanda e das posições do M23 no campo de Mugunga para pessoas deslocadas internamente no leste da República Democrática do Congo", disse o porta-voz do Departamento de Estado, Matthew Miller, em comunicado.

Miller disse que os Estados Unidos estão "profundamente preocupados" com a expansão para a República Democrática do Congo das forças ruandesas e do M23, um grupo predominantemente étnico tutsi que retomou a sua campanha armada na vasta nação africana vizinha em 2021.