Delegação do Hamas retorna ao Egito para retomar negociações de trégua em Gaza

Depois de quase sete meses de guerra, os mediadores das negociações (Catar, Egito e Estados Unidos) aguardam a resposta do Hamas à última proposta de trégua apresentada no final de abril. Esta oferta inclui a interrupção dos combates durante 40 dias e a troca de reféns israelenses detidos em Gaza desde 7 de outubro por palestinos presos em Israel.

Um correspondente da AFP relatou intensos combates entre tropas israelenses e combatentes palestinos na Cidade de Gaza, no norte do território. Fontes hospitalares também relataram bombardeios israelenses em Rafah e na cidade vizinha de Khan Yunis.

Uma delegação do Hamas retornou neste sábado (4) ao Egito para discutir a última proposta de trégua com Israel na Faixa de Gaza, onde o Exército israelense ameaça uma operação terrestre na cidade de Rafah, apesar das advertências internacionais.

"A única coisa que se interpõe entre o povo de Gaza e um cessar-fogo é o Hamas", disse o secretário de Estado dos EUA, Antony Blinken, na sexta-feira, que dias atrás descreveu a última oferta de Israel como "extraordinariamente generosa".

O movimento islamista palestino, que governa Gaza desde 2007, informou na sexta-feira que uma delegação viajaria ao Cairo neste sábado para "continuar as negociações" e destacou o "espírito positivo" dos seus líderes.

A delegação chegou ao Egito, anunciou a emissora egípcia pró-governo Al Qahera News, próxima dos serviços de inteligência. O grupo é liderado por Khalil al Hayya, o número dois no braço político do movimento na Faixa, disse um alto funcionário do Hamas.