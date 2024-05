Colonos israelenses usam pastos para ocupar terras na Cisjordânia

Na aldeia de Deir Jarir, Haidar Abu Makho, de 50 anos, observa com tristeza as ovelhas dos colonos pastando em uma colina na região de Ramallah.

As forças israelenses realizam incursões quase diárias na Cisjordânia ocupada, alegando querer combater os grupos armados palestinos. A zona é palco de ataques de palestinos contra alvos israelenses, e também sofre com a violência cometida por colonos israelenses contra os palestinos.

O território vive um surto de violência que foi intensificado após o dia 7 de outubro de 2023, quando comandos do movimento islamista Hamas se infiltraram no sul de Israel a partir de Gaza, e mataram 1.170 pessoas, em sua maioria civis, segundo balanço da AFP baseado em dados israelenses.

Entre os mais radicais estão os "jovens dos montes", muitas vezes adolescentes que abandonaram a escola e sonham em colonizar toda a Cisjordânia, que consideram parte da terra bíblica de Israel.

Segundo o analista israelense Elhanan Miller, estes pastores são "extremistas de direita que ocupam ilegalmente as terras palestinas", principalmente no sul da Cisjordânia e no vale do Jordão.

Miller explica para a AFP que muitos deles são jovens "marginalizados" que abandonaram a escola cedo e criam ovelhas e cabras para tomar posse da terra e dos recursos naturais.