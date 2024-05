City goleia Wolves (5-1) com quatro de Haaland e segue na cola do líder Arsenal

Com uma exibição de gala do astro norueguês Erling Haaland, que marcou quatro gols, o Manchester City goleou o Wolverhampton por 5 a 1 neste domingo, pela 36ª rodada da Premier League, em que seu time acompanha o ritmo do líder Arsenal. A equipe londrina havia vencido o Bournemouth por 3 a 0 algumas horas antes. Com a vitória no Etihad Stadium, o City conseguiu ficar um ponto atrás dos 'Gunners' mas com uma carta na manga: tem um jogo a menos, que disputará na terça-feira, dia 14 de maio, contra o Tottenham. Com isso, os jogadores comandados pelo técnico Pep Guardiola dependem só de si mesmos nesta reta final do campeonato. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Haaland marcou três dos seus quatro gols antes do intervalo, dois de pênalti (aos 12 minutos e aos 45'+3) e um de cabeça (35').

O quarto de sua autoria veio aos 54 minutos, com um chute com efeito após um controle brilhante em plena corrida, logo depois de o Wolverhampton (11º, na zona tranquila da tabela) ter diminuído através do sul-coreano Hwang Hee-chan (53'). O artilheiro nórdico, de 23 anos, respondeu assim às críticas que recebeu em vários momentos deste ano por causa dos jogos em que esteve apagado ou por sua contribuição discreta na construção do jogo. Apesar dessas críticas, seus números ainda são espetaculares: ele agora tem 25 gols em 28 jogos do campeonato disputados nesta temporada.

"Tento melhorar a cada dia. Tive alguns problemas, mas não pensamos neles, focamos apenas nas coisas positivas", disse Haaland à Sky após a partida. Com tudo decidido, o último gol do jogo, que fechou o placar em 5 a 1, foi marcado aos 85 minutos pelo argentino Julián Álvarez, que havia entrado no jogo momentos antes para substituir Haaland. O City tem agora três jogos até o final da temporada: Fulham, Tottenham e West Ham. Já o Arsenal vai disputar apenas dois, contra Manchester United e Everton. "Nos restam três partidas. Tentaremos vencer a primeira e depois a segunda, para chegar à terceira dependendo só de nós mesmos", disse Guardiola.

Os 'Citizens' resistiram assim com perfeição à pressão exercida pelo Arsenal horas mais cedo com a vitória por 3 a 0 sobre o Bournemouth (10º). Um pênalti convertido por Bukayo Saka no fim do primeiro tempo (45'), um gol de Leandro Trossard (70') e outro nos acréscimos de Declan Rice (90'+7) permitiram aos 'Gunners' conquistar sua 14ª vitória nos 16 jogos do campeonato disputados em 2024 (obteve um empate e uma derrota). "O Manchester City é uma máquina e eles não perdem com frequência. Tudo pode acontecer no futebol e milagres podem acontecer, só temos que manter o foco", disse Rice à emissora inglesa TNT.