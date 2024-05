Verstappen é o mais rápido nos treinos livres do GP de Miami

O campeão mundial de Fórmula 1, o holandês Max Verstappen, da Red Bull, fez nesta sexta-feira (3) o melhor tempo dos treinos livres para o Grande Prêmio de Miami, enquanto Charles Leclerc, da Ferrari, deu apenas três voltas.

Verstappen, que venceu quatro das cinco corridas de Fórmula 1 nesta temporada, fez o melhor tempo, de 1:28.595, apesar de ter enfrentado alguns problemas para controlar seu carro no início da temporada.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O holandês, que venceu as duas corridas anteriores em Miami, terminou com um tempo 0,105 mais rápido que o do piloto australiano da McLaren, Oscar Piastri.