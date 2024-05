Verstappen conquista pole da corrida sprint do GP de Miami

O atual líder do Mundial de Pilotos, o holandês Max Verstappen (Red Bull), largará no sábado da pole position na corrida sprint do Grande Prêmio de Fórmula 1 de Miami ao fazer o melhor tempo na classificação desta sexta-feira (3), nos arredores do Estádio Hard Rock na cidade na Flórida.

O tricampeão mundial largará à frente do monegasco Charles Leclerc (Ferrari) e de seu companheiro mexicano da Red Bull, Sergio Pérez.

A corrida de 19 voltas, um terço da duração do Grande Prêmio de domingo, durará cerca de 30 minutos e oferecerá pontos no campeonato: de oito pontos para o primeiro a um ponto para o oitavo.