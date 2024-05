Tuchel não descarta continuar no comando do Bayern de Munique

O técnico do Bayer de Munique, Thomas Tuchel, cuja saída marcada para acontecer em junho foi anunciada em fevereiro, deixou as portas abertas para sua continuidade, nesta sexta-feira (3), durante uma coletiva de imprensa, no momento em que o time está em plena semifinal da Liga dos Campeões contra o Real Madrid.

"Tudo é possível", declarou o treinador alemão na véspera da visita ao Stuttgart pela Bundesliga, cinco dias antes de encarar o time da capital espanhola na partida de volta, depois de ter empatado em 2 a 2 no jogo de ida na Allianz Arena, embora tenha acrescentado que o acordo para sua saída "ainda está de pé".

Em fevereiro, Tuchel concordou em deixar o clube no final da temporada, apesar de ter deixado claro que gostaria de continuar.