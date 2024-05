Situação alimentar melhorou levemente na Faixa de Gaza, afirma OMS

A disponibilidade de alimentos melhorou levemente na Faixa de Gaza, mas ainda existe um risco de fome no território palestino devastado pela guerra entre Israel e o Hamas, indicou nesta sexta-feira (3) a Organização Mundial da Saúde (OMS).

"Há um pouco mais de comida, mais variada (...) as pessoas também nos dizem isso", declarou o médico Rik Peeperkorn, representante da OMS para os Territórios Palestinos, em uma coletiva de imprensa por vídeo de Jerusalém.

"O que observei ao longo do tempo é que certamente há mais alimentos básicos, mais trigo, mas também um pouco mais de alimentos diversificados nos mercados, no sul e também no norte" de Gaza, acrescentou, afirmando que "a situação alimentar melhorou um pouco".