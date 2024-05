Secretária dos EUA diz que democracia está ameaçada, e defende modelo para uma economia forte

A secretária do Tesouro dos Estados Unidos, Janet Yellen, afirmou nesta sexta-feira que acredita "profundamente que uma democracia forte é fundamental para construir e sustentar uma economia forte". Em discurso preparado para um evento no Arizona, a dirigente apontou que muitos questionam se a democracia pode dar resultados, e que "alguns chegam ao ponto de argumentar que destruir a democracia é uma troca justa ou mesmo necessária para a prosperidade".

"Deixe-me ser bem clara: eles estão errados. A redução da democracia compromete uma base fundamental do crescimento sustentável e inclusivo", afirmou. "Em democracias robustas, a liberdade de expressão e as eleições livres, os meios de expressar exigências entre as eleições - desde comentários públicos a protestos e à liberdade de imprensa - responsabilizam o governo. Isto pode ajudar o governo a impulsionar a elaboração de políticas econômicas que satisfaçam as necessidades das pessoas, tais como investimentos em bens públicos como a saúde e a educação, e a corrigir o rumo ao longo do tempo", disse Yellen. "Nos regimes autoritários, a ausência destes pilares democráticos prejudica o crescimento econômico", apontou.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

E acrescentou: "A minha convicção é reforçada pela investigação econômica, incluindo um estudo recente que conclui que a democratização aumenta o produto interno bruto per capita em cerca de 20% no longo prazo, e pelo que observei e estudei ao longo da minha vida."